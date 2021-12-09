العباني: يجب رفع الحواجز والعراقيل من طريق المرأة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس |

09 December, 2021

جدد عضو مجلس النواب د. محمد عامر العباني، تأكيده على أهمية دور المرأة في المجتمعات، قائلا إن المرأة” لم تعد نصف المجتمع، بل أصبحت ثلثيه”.

وقال العباني في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، “لا نقول ذلك ترفا، بل هو اعترافًا بدورها، الذي يستوجب منا نحن عالم الرجال تقديره والعمل على حمايته من خلال وضع التشريعات الحامية لحقوقها والضامنة لحريتها والكفيلة بتمكينها اقتصاديا، كما أن الاعتراف بقدرات وإمكانيات النسوة، يتطلب رفع الحواجز والموانع والعراقيل من طريقها، خاصة في تقلدها الوظائف الهامة، مثل رئاسة الدولة ورئاسة الوزراء، والوزارات السيادية مثل الخارجية والدفاع، ولعلّ في الألمانية أنجيلا ميركل عبرة لما ذهبت إليه، وتبني ذلك في حد ذاته، يُعد اعترافًا مني بأن والدتي كانت أساسا لما أكملته زوجتي وأغمرتني به أختي وأبنتي من حب وود، يجعلني أُكرّس حياتي لرد هذه الجمائل، وأعمل على الدفاع عن حقوق المرأة وحمايتها”.