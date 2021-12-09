المنقوش: الفساد آفة تنهش جسد دولتنا.. وملتزمون بمكافحته

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، الالتزام بالعمل محليًا وبالتعاون مع شركاء ليبيا الدوليين في مكافحة الفساد، معتبرة أنه «آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا».

تصريحات المنقوش جاءت تزامنًا مع اليوم العالي لمكافحة الفساد الذي يوافق التاسع من ديسمبر كل عام.

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وغرَّدت المنقوش عبر حسابها بموقع «تويتر» قائلة: «الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا، وبالرغم مما تمر به بلادنا؛ فإننا وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد نؤكد التزامنا بالعمل محليًا وبالتعاون مع شركائنا الدوليين في مكافحة هذه الظاهرة».

وأضافت: «لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط؛ ولكن لا بد من وجود إرادة حقيقية وجهود موحدة».

وتتماشى تصريحات المنقوش مع تأكيدات سبق أن أطلقها رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بخصوص «رفض الحكومة للفساد وتبرؤها من المفسدين وعدم تسامحها معهم»، مقرًا بـ«استشراء الفساد» في عديد القطاعات الحكومية.

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