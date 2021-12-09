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تحذير أمريكي من منع الانتخابات الليبية والتحشيد لعرقلتها

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

حذرت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، في تغريدة لمبعوثها الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، من الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا والتحشيد لعرقلتها.

وكتب نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، إن الامتناع سيؤدي إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.

ووجّه نورلاند التهنئة لمواطنته ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وأكد دعم واشنطن لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.

كما وجّه نورلاند الشكر إلى المبعوث الأممي في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

يأتي ذلك بعد يوم من دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى فبراير 2022.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: “نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي”.

وأضاف، “ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية”.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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