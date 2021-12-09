تحذير أمريكي من منع الانتخابات الليبية والتحشيد لعرقلتها

العنوان-طرابلس

حذرت، الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، في تغريدة لمبعوثها الخاص إلى ليبيا، السفير ريتشارد نورلاند، من الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات في ليبيا والتحشيد لعرقلتها.

وكتب نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، إن الامتناع سيؤدي إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون، الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.

3/3 “الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون […] الذين يفضلون قوة الرصاصة على قوة الاقتراع.” #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 9, 2021

ووجّه نورلاند التهنئة لمواطنته ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، وأكد دعم واشنطن لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.

1/3 السفير نورلاند: “تهنئ السفارة الأمريكية ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة وتؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة. #ليبيا pic.twitter.com/6taRoed4Ja — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 9, 2021

كما وجّه نورلاند الشكر إلى المبعوث الأممي في ليبيا المستقيل، يان كوبيش، على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

2/3 كما أود أن أشكر المبعوث الخاص للأمين العام المنتهية ولايته يان كوبيش على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها. وأود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى هذه الكلمات من رسالة وداعه. #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) December 9, 2021

يأتي ذلك بعد يوم من دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في ليبيا إلى فبراير 2022.

وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عمر بوشاح، في مؤتمر صحفي: “نقترح إجراء الانتخابات النيابية في فبراير القادم وفق قانون الانتخابات المعد من قبل المجلس الوطني الانتقالي”.

وأضاف، “ونقترح أن يكون موعد الانتخابات الرئاسية متزامنا مع الانتخابات النيابية”.