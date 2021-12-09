المفوضية تقفل باب الترشح للانتخابات البرلمانية

طرابلس 9 ديسمبر 2021 (وال) قفلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات باب الترشح للانتخابات البرلمانية،بانتهاء يوم الثلاثاء 7ديسمبر 2021م .

حيث وصل إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (5385) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 7ديسمبر .

وبذلك يكونوا هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين ،ويعمل الآن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية، على استكمال اجراءات الفحص و التدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وذلك وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.(وال ـ طرابلس) ف م / ك و

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