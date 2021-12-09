صنع الله يبحث مع نواب الجنوب مشروعي المصفاة وتطوير حقل العطشان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، عددًا من الملفات التي تهم منطقتهم، وفي مقدمتها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلًا من النفط الخام المستخدم حاليًا في تشغيلها.

وعرض صنع الله خلال اللقاء، على النواب الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشروعات، التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني، بحسب وصفه، وخلق فرص عمل في مناطق الجنوب، في حين أكد النواب على دعمهم للمؤسسة وخططها لتنفيذ هذه المشروعات، وذلك بحسب الصفحة الرسمية للمؤسسة على الفيسبوك.

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