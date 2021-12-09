ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

09 December, 2021

تلقى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة مساهمة قدرها مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم العمليات الجوية الإنسانية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي في ليبيا.

وتدعم هذه المساهمة الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة التي ستسمح لموظفي المنظمات الإنسانية بالوصول إلى المناطق النائية في ليبيا، ونقل المواد الطبية المنقذة للحياة اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، ونقل الإمدادات الإنسانية الأخرى.

يأتي هذا التبرع في وقت حرج، حيث لا يزال الأمن وإمكانية الوصول في جميع أنحاء ليبيا محفوفين بالمخاطر، ولا سيما مع استمرار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). تصل الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة حاليًا إلى أربع وجهات في ليبيا تشمل مدن بنغازي ومصراتة وطرابلس وسبها. ويستكشف برنامج الأغذية العالمي إمكانية فتح طرق أخرى في الجنوب قد تشمل واحة الكفرة.

ومن جانبه، قال السفير خوسيه أنطونيو ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: “تقدم الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة دعما منقذاً للحياة للأشخاص في جميع أنحاء ليبيا من خلال خدمات النقل الجوية الإنسانية. إن الاتحاد الأوروبي سعيد بقدرته على دعم منظمات الإغاثة التي تصل إلى المجتمعات الضعيفة والمحتاجة في جميع أنحاء ليبيا، بما في ذلك المناطق النائية من البلاد.”

وفي عام 2021، نقلت الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة حوالي 4.5 طن من البضائع، شملت الإمدادات الطبية ولقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تم نقلها جواً من طرابلس إلى سبها وبنغازي نيابة عن القسم الطبي للأمم المتحدة.

ومن ناحية أخرى، قالت رود الحلبي، الممثلة والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا: “يعرب برنامج الأغذية العالمي عن امتنانه للاتحاد الأوروبي لمساهمته السخية التي لم تكن لتأتي في وقت أفضل. ولولا هذه المساهمة، لكانت رحلات الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ستتوقف عن العمل بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الأشخاص الذين يعيشون في بعض المناطق النائية في البلاد.”

وخلال الفترة من يناير 2021/كانون الثاني حتى نوفمبر /تشرين الثاني 2021، قامت الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بتشغيل 149 رحلة جوية، نقلت أكثر من 2695 موظفًا في المجال الإنساني ومن العاملين لدى الجهات المانحة والتنموية بين تونس ومصراتة وسبها وطرابلس وبنغازي.

وأضاف ساباديل: “من الآن فصاعدًا، يمكن للخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة أن تواصل دعمها للاستجابة الإنسانية عن طريق نقل عمّال الإغاثة والبضائع إلى المناطق التي يتعذر الوصول إليها والتي يواجه سكانها احتياجات عالية، لا سيما جنوب البلاد.”