“صنع الله” يبحث مع نواب الجنوب مشروعيْ المصفاة وتطوير حقل العطشان

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، بمقر المؤسسة مع عدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، عدداً من الملفات التي تهم منطقتهم، وفي مقدمتها مشروع مصفاة الجنوب لتكرير النفط، ومشروع تطوير حقل العطشان لتوفير الغاز لمحطة كهرباء أوباري بدلاً من النفط الخام المستخدم حالياً في تشغيلها.

وعرض “صنع الله” على النواب الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ هذه المشروعات، التي ستعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني، بحسب وصفه، وخلق فرص عمل في مناطق الجنوب، في حين أكد النواب على دعمهم للمؤسسة وخططها لتنفيذ هذه المشروعات.

يُشار إلى أن القرار رقم 433 لسنة 2021 الصادر عن الحكومة منح الإذن للمؤسسة في استثمار الضرائب في تمويل وتنفيذ في تمويل وتنفيذ مشروعيْ إنشاء مصفاة لتكرير النفط، واستخلاص غاز الطهي من الغازات المحروقة بحقل الشرارة النفطي بالجنوب الليبي.

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