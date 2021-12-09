مكافحة الأمراض: 495 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 117 حالة حرجة من إجمالي 4177 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 11.8 %) وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (1175) حالة فيما توفيت ( 11 ) حالة. وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمال إصابات كورونا في ليبيا بلغ 376873 حالة منها الحالات النشطة: 10436 حالة والمتعافين: 360908 حالة والٍوفيات: 5529 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا