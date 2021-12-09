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مكافحة الأمراض: 495 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 117 حالة حرجة من إجمالي 4177 عينة جرى فحصها خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت  ( 11.8 %)

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية شفاء (1175) حالة فيما توفيت ( 11 ) حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمال إصابات كورونا في ليبيا بلغ 376873 حالة منها الحالات النشطة: 10436 حالة والمتعافين: 360908 حالة والٍوفيات: 5529 حالة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

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