المنقوش: ملتزمون بمكافحة الفساد في بلادنا

العنوان- طرابلس

أكدت وزيرة الخارجية بالحكومة المؤقتة، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، على التزام الحكومة بالعمل محليا مع الشركاء الدوليين في مكافحة ظاهرة الفساد.

وقالت المنقوش، في تغريدة على تويتر، إن الفساد آفة فتاكة وعلى الرغم من الوضع الراهن في بلادنا إلا أننا نؤكد على التزامنا بالعمل على محاربتها.

أتى ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي اختارت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 09 ديسمبر من كل عام يوما دوليا له.

وأضافت المنقوش، أنه لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط ولكن لابد من وجود إرادة حقيقة وجهود موحدة.