أعضاء بملتقى الحوار يطالبون غوتيريش بـ”التدخل السريع لإنقاذ البلاد”

وجّه 17 عضواً من أعضاء “ملتقى الحوار السياسي الليبي” رسالةً إلى كلٍّ من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، و”مؤتمر برلين”، مطالبين بالتدخل السريع لتصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، وتغيير طاقم البعثة الأممية لدى البلاد لـ”ارتباط بعض أفرادها بأطراف الصراع”، بحسب ما ورد في الرسالة.

ونوّه الأعضاء، في رسالتهم أمس، إلى عدم التزام الحكومة ورئيس الحكومة بمهامهم كجهة راعية ومحايدة وضامنة للعملية الانتخابية ولا يجب أن تتدخل بها. بالإضافة إلى تقاعس المجلس الرئاسي عن أداء مهامه، بحسب خريطة الطريق.

كما أشار الأعضاء إلى تجاهل المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة، يان كوبيش، دعوات عدة للقاء عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مُشكّكين في “مساعي سير العملية السياسية، وتضاربها مع خارطة الطريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وشدد الأعضاء على ضرورة انعقاد المجموعة السياسية لبرلين، وأهمية استئناف المسار السياسي، مع حثّ الأطراف الليبية على التزام التهدئة، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام العملية السياسية، وعدم السماح بالقفز عليها أو انهيارها.

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