أحمد السويحلي من لندن: علينا القضاء على “حفتر” بدلًا من نقاش الانتخابات

واصل أحمد السويحلي، الذي يطرح نفسه كناشط سياسي، انتقاداته للجيش الليبي، والمشير خليفة حفتر، مطالبًا بالقضاء عليه لأنه بحسب وصفه يمثل خطرًا على ليبيا.

وقال «السويحلي» المقيم في لندن، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بدل من نقاش الانتخابات علينا أن نطالب بتطبيق القانون والقبض على الإرهابي الحقير حفتر أو كيفية القضاء عليه لأنه لا يزال يشكل خطر كبير على دولة ليبيا”، على حد قوله.

وكان أحمد السويحلي المؤيد للمليشيات التي أسبغ عليها لقب الجيش، قد انتقد في وقت سابق مسألة توحيد المؤسسة العسكرية، متسائلا: “لماذا الإصرار على توحيد مليشيات ” حفتر ” الإرهابية مع الجيش الليبي؟”، بحسب وصفه.

وقال “لماذا الإصرار على ما يسمى بتوحيد مليشيات إرهابية وظيفتها تدمير ليبيا مع الجيش الليبي؟ الكل يعلم أن هذا أمر مستحيل”، وفقا لزعمه.

وأضاف “كأنهم يقولون إنه لابد من (توحيد) عصابات سرقة المصارف مع المصرف المركزي”، على حد تعبيره.

وأضاف في تغريدة أخرى “لا نريد ما يسمى بتوحيد المؤسسة العسكرية! لا نرضى بانضمام للجيش الليبي الإرهابين والقتلة الذين قصفوا عاصمتهم ومدينة ليبيا الثانية ومدن أخرى وعذبوا وقتلوا النساء والأطفال! ما لا يقبل في أمريكا وأوروبا لن يقبل في ليبيا! نحن نريد تأسيس جيش يحمي ليبيا والليبيين مثل باقي الدول”، بحسب ادعائه.