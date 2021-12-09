ميناء بنغازي: وصول 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أعلن ميناء بنغازي البحري دخول خمس سفن محملة ببضائع وسلع مختلفة بينها سفينة تحوي 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وأكد المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري مفتاح الشهيبي دخول سفينة نقل السيارات ( قراند بينولكس ) وعلى متنها عدد 841 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبين الشهيبي أن الميناء استقبل أيضا سفينة نقل الحاويات (سينق) وعلى متنها عدد 106 حاوية بضائع متنوعة وكذلك السفينة (ڤيقا اسكوربو ) وعلى متنها عدد 129 حاوية بضائع مختلفة والسفينة (ماي فيلد) وعلى متنها عدد 281 حاوية محملة بسلع مختلفة وأيضا السفينة (لونا أف) وعلى متنها عدد 207 حاوية.