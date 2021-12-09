المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل 11 حالة وفاة و495 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الخميس حصيلة يوم أمس الأربعاء بتسجيل 495 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 11 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية و117 حالة حرجة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه، بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 11.8 بالمائة، من أصل4177 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1175 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 360908حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 10436 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 5529 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1769821، والمطعمين بالجرعة الثانية 733620.

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