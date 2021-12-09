حكم نهائي يُجنّب ليبيا خسارة 190 مليون دولار

قضت هيئة التحكيم بغرفة التجارة الدولية، في باريس في الـ 23 من نوفمبر الماضي، في حكم نهائي لها؛ برفض طلبات شركة “قوريش” التركية في الدعوى التحكيمية المقامة من قبل الشركة ضد الدولة الليبية وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وألزمت الهيئة الشركة بأن تدفع للدولة الليبية أتعاب المحاماة بقيمة 1,800,000 يورو، فضلاً عن إلزامها بدفع مصاريف التحكيم وقدرها 1,458,102.53 يورو، يخصم منها 342,676.000 يورو، وهو نصيب ليبيا في نفقات التحكيم.

وجنّبت إدارة القضايا الخزانة العامة خسارة تقدر بـ 190 مليون دولار أمريكي وهو مجموع التعويضات التي تُطالب بها الشركة التركية.

ويرجع النزاع إلى زعم الشركة إخلال ليبيا بأحكام المعاهدة الثنائية لحماية وتشجيع الاستثمارات بين ليبيا وتركيا، وذلك لتعثر مشروعات تعاقدت على تنفيذها في ليبيا تتعلق بإنشاء حديقة عامة في طرابلس وإنشاء مبانٍ بجامعة طرابلس؛ بسبب أحداث 2011.

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