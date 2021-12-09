الرئاسي يؤكد ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أكد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والإعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع عضو المجلس الرئاسي، اليوم الخميس، مع سفير تونس لدى ليبيا، الأسعد العجيلي، بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وأكد سفير تونس على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

وجرى خلال اللقاء بحث معالجة مسألة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة وتناول اللقاء آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات.