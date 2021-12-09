اتفاق ليبي تونسي على حل أزمة قوائم تشابه الأسماء أثناء السفر

اجتمع عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي مع سفير تونس لدى ليبيا الأسعد العجيلي لحل أزمة قوائم تشابه الأسماء التي تعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية.

وأكد الطرفان خلال الاجتماع الذي عقد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، اليوم الخميس، على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

ونقل السفير العجيلي تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

كما بحث الاجتماع «آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات».

وشدد اللافي على «ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والأعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا».

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