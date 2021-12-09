عون يشارك في اجتماع منظمة “الأوابك”

العنوان-طرابلس

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، في الاجتماع 107 لمجلس وزراء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول “الأوابك”.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، شارك في الاجتماع ممثل ليبيا في المكتب التنفيذي لمنظمة الأوابك عادل جبري.

وناقش الاجتماع نشاط المنظمة وسير عملها وأساليب تفعيل وتطوير نشاطها، والإطلاع على أهم الدراسات التي أنجزتها المنظمة خلال العام الجاري والفعاليات التي نظمتها وشاركت فيها.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء المشاركون نتائج أعمال جائزة “الأوابك” للعام 2020.