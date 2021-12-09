“نورلاند” يُهنئ “ستيفاني”.. ويجدد دعم بلاده للجهود الأممية في ليبيا

هنّأ السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، ستيفاني ويليامز ،بمناسبة تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، في ليبيا.

وأكد “نورلاند”، في تغريدة عبر تويتر، أن السفارة الأميركية “تؤكد دعم الولايات المتحدة لجهود الأمم المتحدة لدفع العملية السياسية، بما في ذلك من خلال الانتخابات الوطنية لتشكيل حكومة موحدة ودائمة في ليبيا” .

وشكر، في تغريدة أخرى، المبعوث السابق للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، يان كوبيتش؛ على “عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها” .

واستشهد “نورلاند” بكلمات اقتبسها من خطاب يان كوبيتش الذي وجّهه لليبيين، معتبراً أن “الامتناع عن الذهاب للانتخابات والتحشيد لعرقلتها لن يؤدي إلا إلى وضع مصير البلد ومستقبله تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعميهم الخارجيين، الذين يُفضّلون قوة الرصاص على قوة الاقتراع”.

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