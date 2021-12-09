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السفير الأمريكي يشدد على ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها وتجنب عرقلتها

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

هنأ ‏السفير الامريكي ريتشارد نورلاد، ستيفاني ويليامز على تعيينها مستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا دعم الولايات المتحدة لجهود دفع العملية السياسية من خلال الانتخابات لتشكيل حكومة موحدة ودائمة.

‏نورلاند وخلال تصريحات صحفية، قدم الشكر للمبعوث الخاص للأمين العام السابق يان كوبيش، على عمله وتفانيه في تسخير الدعم الدولي لليبيا في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.

وقال نورلاند إن الامتناع عن الذهاب إلى الانتخابات والتحشيد لعرقلتها، لن يؤدي إلاّ إلى وضع مصير ليبيا ومستقبلها تحت رحمة من هم داخل ليبيا وداعموهم الخارجيون الذين لا يفضلون الاقتراع، حسب زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

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