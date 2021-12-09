الوكالة الأمريكية للتنمية تتصدق على ليبيا بعدد من “البراويط”

أثار قيام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بتقديم عدد من «البراويط» لبلدية “سوق الخميس امسيحل”، موجة عارمة من السخرية بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبروا ذلك التبرع “صدقة”.

وضم التبرع بحسب المعلومات المتداولة بخلاف البراويط، عدد من مستلزمات أعمدة الإنارة ومقاعد الحدائق لتنفيذ مشروع حديقة داخل نطاق البلدية.

واعتبر النشطاء أن تلك “الصدقة” -إن جاز التعبير-، تأتي وسط غياب دور وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الدبيبة ،على بالرغم من تجاوز مصاريف الدبيبة في “باب التنمية” لمبلغ 30 مليار دينار.

ومن جانبه، قال الباحث السياسي محمد قشوط، تعليقًا على هذا الموضوع، “أكيد بتسأل وتقول «شنى هذا»؟ العدد الإجمالي للذي في الصورة 7 «براويط» استلمهم المجلس البلدي سوق الخميس إمسيحل كتبرع من الوكالة الأمريكية لتنمية الدولية!!”.

وأردف قائلًا “أما عبدالحميد الدبيبة فقد صرف حتى الآن 90 مليار دينار في دولة لازالت تتلقى في «البراويط» كصدقة”.