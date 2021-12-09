رئيس الحكومة المكلف: نعمل على تعزيز الأمن في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان أبوجناح أن الحكومة تعمل جاهدة على تعزيز الأمن والأمان بليبيا.

وأضاف أبوجناح في كلمته خلال مشاركته في حفل إطلاق باقة من المشروعات الأنتاجية أن الحكومة تتطلع إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في التنمية والاستثمار والتحول من نظام الإشكالية المتعبة إلى البناء والتطور، وخلق فرص عمل للشباب الليبي بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.

وجرى خلال حفل إطلاق باقة من المشروعات الإنتاجية برعاية الحكومة وإشراف وزارة الاقتصاد وتنفيذ الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والخدمية والعمل مناقشة الفرص التي بإمكان الحكومة انتهازها والتحديات التي تواجهها الاستثمارات الهادفة والواعدة في ليبيا، واستعراض رؤية الحكومة الليبية للتنمية والاستثمار والخارطة الاستثمارية المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة.

وتم خلال الحفل تقديم عرض مرئي للمشروعات الاستثمارية التي تمت الموافقة عليها وتوقيع القرارات من وزير الاقتصاد والتجارة ومنحها للمستثمرين، وإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصصة ومصرف اليقين، وكذلك شركة NTS للاستثمار المحدودة ،والمذكرة الثالثة بين شركة الانماء للتأمين وتتضمن الاتفاقية إصدار بوالص التأمين على الاستثمار.

كما طرحت خلال الحفل الفرص الاستثمارية في مشاريع البنى التحتية والإسكان والتعمير على أن تكون التنمية هي محفز السلام والاستقرار

وشارك في هذه الفعاليات وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير المالية خالد المبروك ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاسثمار جمال اللموشي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام