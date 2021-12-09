في روما.. 9 بلديات ليبية تشارك في ندوة تهدف إلى تعزيز الشراكة اللامركزية

العنوان- روما

تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الخميس ندوة بناء الشراكات الإقليمية، “تجربة السلطات المحلية والإقليمية في مبادرة نيقوسيا لدعم البلديات الليبية”، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ووفقا للوكالة، ينظم الندوة، المزمع عقدها في كامبيدوجليو – مبنى بلدية روما – اللجنة الأوروبية للأقاليم بالتعاون مع الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية كجزء من مبادرة نيقوسيا والبرنامج الممول من التعاون الإيطالي.

وتأتي الندوة في أعقاب سلسلة من الجلسات العامة في تونس ومدينة سيراقوسة الإيطالية بمشاركة نحو 30 من رؤساء البلديات.

ومن المقرر أن يفتتح الجلسة الأولى حول ليبيا عمدة روما روبرتو جوالتيري، تليها كلمات تمهيدية يلقيها رئيس الرابطة الوطنية للبلديات الإيطالية عن إقليم لاتسيو ريكاردو فاروني ونائب رئيس لجنة المواطنة والحكم والشؤون المؤسسية والخارجية في اللجنة الأوروبية للأقاليم ورئيس المجلس الوطني فينشينزو بيانكو ورئيس اللجنة الأوروبية للأقاليم أبوستولوس تسيتساكوستاس.

وتفتتح الجلسة الثانية “دفعة جديدة للتعاون مع البلديات الليبية” سفيرة إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي ماريا بوتشينو غريمالدي ورئيسة العمليات في وفد الاتحاد الأوروبي في ليبيا ساندرا جوفين.

وتم تأكيد حضور ما لا يقل عن تسعة رؤساء بلديات من مختلف المناطق الليبية، وهي برقة (شرقًا) وفزان (جنوبًا) وطرابلس (غربًا).

ووفقا للوكالة، ستكون الندوة فرصة لتطوير آفاق التعاون على المستوى المحلي والإقليمي ضمن مبادرة نيقوسيا، المنصة التي طورتها اللجنة الأوروبية للأقاليم في عام 2016 من أجل تعزيز السلطات الليبية المحلية وتعزيز التعاون بين البلديات، وكذلك الشراكة اللامركزية مع النظراء في الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).

كما تهدف الندوة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين الليبيين من خلال تطوير الخدمات العامة والقدرة الإدارية على المستوى المحلي.

وتم بالفعل إجراء 33 زيارة دراسية واجتماعات وأنشطة تدريبية بين عامي 2016 و 2021 مع أكثر من 500 مشارك ليبي من جميع أنحاء البلاد، بفضل المساهمة النشطة للسلطات المحلية والإقليمية الأوروبية ودعم الاتحاد الأوروبي.