منفذ وازن يسير بشكل جيد.. وفحوص سريعة لمن يشتبه بهم

أكد مدير الحجر الصحي بمنفذ وازن، مسعود شمسان، أن الحركة المرورية بالمنفذ تسير بشكل طبيعي من الجانبين ووفق البروتوكول الصحي المعتمد.

وأوضح شمسان تفاصيل عبور المنفذ، التي تتطلب، في الاتجاهين، إبراز بطاقة التطعيم وإفادة خلو من الفيروس لا تتجاوز ثمانية وأربعين ساعة شاملة الأطفال فوق ست سنوات، وذلك بعد ظهور المتحور الجديد، أوميكرون، مبينا أن مركز الحجر الصحي فيه خمس حالات جميعهم من سكان المنطقة، وأنه يتم إجراء التحاليل السريعة لمن يشتبه في وضعهم الصحي.

ولفت مدير الحجر الصحي، إلى أن الحركة التجارية تسير بشكل جيد، مع وجود نقص في الإمكانيات التي يتم التغلب عليها بجهود ذاتية حسب وصفه.

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