وزارة المهجرين تبحث الوضع الأمني بمدن حوض مرزق

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين رئيس لجنة مهجري مدينة مرزق أحمد أبوخزام مع أعضاء اللجنة الوضع الأمني بمدن حوض مرزق وكيفية عودة الأهالي إلى المدينة بشكل آمن.

وبين المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الأمني بمدن حوض مرزق وكيفية عودة الأهالي إلى مرزق بشكل آمن، والبدء في العمل على خطة عودة الحياة بالمنطقة الجنوبية وتحقيق الاستقرار وتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الخدمات.

وكان في استقبال وزير الدولة لشؤون المهجرين وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد ومدير إدارة العمليات الأمنية اللواء علي النويصري وعدد من الضباط.