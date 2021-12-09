السفارة الليبية بالقاهرة تبدأ قبول الشركات المصرية

أعلنت السفارة الليبية بالقاهرة عن بدء فتح القبول لتقديم الشركات المصرية المرخص لها قانونيًا بإلحاق العمالة للخارج والراغبة في قيدها لدى السفارة.

وحددت السفارة موعد تقديم المستندات المطلوبة يوميْ الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، لمدة أسبوعين من تاريخ الإعلان، مشيرةً إلى أنه لن يقبل أي طلبات من شركات إلحاق العمالة دون تقديم المستندات المطلوبة كافة.

وأشارت إلى أن هذا الإعلان؛ جاء في إطار حرص ليبيا على تقنين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من مصر.

وكان وزير العمل والتأهيل علي العابد قد صرح بأن ليبيا جاهزةٌ لاستقبال مليون عامل مصري، في حين قال نظيره المصري محمد سعفان إن ليبيا متعطشةٌ لوجود العمالة المصرية، كاشفاً أن أفواج العمالة ستتوجّه إلى ليبيا قبل نهاية العام الجاري.

جديرٌ بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول الربط الفني بين وزارة العمل والتأهيل في ليبيا مع وزارة القوى العاملة المصرية، مطلع الشهر الجاري؛ بهدف ضبط بيانات إحضار العمالة المصرية، وتنظيم عملية دخولها إلى البلاد.

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