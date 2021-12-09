الحزب الاتحادي الوطني يطالب مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية الى ما بعد التوافق على الدستور

طالب الحزب الاتحادي الوطني “التكتل الاتحادي الوطني الفيدرالي” تجنب الأمة الليبية مخاطر الانهيار والحروب مجلس النواب تأجيل الانتخابات الرئاسية الى ما بعد التوافق على الدستور في حالة الإصرار على الترشح بمخالفة خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقرارات مجلس الامن بالخصوص.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه، تفعيل مجلس النواب للدستور الاتحادي الصادر عام 1951 م وفق نظام الولايات الثلاثة دستورا مؤقتا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية لمدة عامين بعد اجراء التعديلات الخاصة بصلاحيات الملك.

وطالب البيان أيضا مجلس النواب بانتخاب مجلساً رئاسياً مؤقتاً من ثلاثة اعضاء (عضو عن كل اقليم) بالاقتراع المباشر لنواب كل إقليم منوهاً بأن يقوم المجلس الرئاسي المؤقت مجتمعا باختيار رئيسا للحكومة الاتحادية المؤقتة والذي يقوم بدوره باختيار وزراء للوزارات الاتحادية السيادية للعرض على مجلس النواب لنيل الثقة.

واختتم البيان مواصلة بعثة الامم المتحدة للدعم مساعيها ومتابعتها للعملية السياسية في ليبيا ولأعمال لجنة 5+5 حتى تنهي اجلاء كافة المرتزقة والقوات الاجنبية وتوحيد المؤسسة العسكرية والوصول بالبلاد الى المرحلة النهائية.

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