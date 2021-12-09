افحيمة: الحديث عن القوانين الـ«معيبة» مجرد إنشاء ومزاعم

استنكر صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، الانتقادات المقدمة لقانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.

وقال افحيمة، عبر حسابه على موقع التواصل الجتماعي “فيسبوك”:” الكل يتغنى بالقوانين الـ”معيبة” ولا أحد وضع أصبعه الكريمة على العيوب “.

وأضاف صالح:” مما لا شك فيه أنه لا يوجد عمل كامل وأن كل الأعمال البشرية معيبة مع التباين في درجة العيوب، وقوانين الانتخابات ليست استثناء من تلك الأعمال البشريه “المعيبه”.

وتابع:” كل المتنطعين وأصحاب الغرض ممن أتاحت لهم البراحات الافتراضية مساحات مجانية لا محدوده للتعبير عن أرائهم الباهتة في كثير من الأحيان، يتحدثون عن عيوب في القانون، جعلت من عملية الانتخاب غير ممكن”.

واستطرد:” هذا الكلام إن صح، فهو حتى هذه اللحظه يبقى مجرد إنشاء ومزاعم تدحضها إنشاء ومزاعم مضادة ممن أصدروا القانون”.

ودعا صالح، كل الأدعياء بأن يثبتوا دعواهم بأن يتكرموا على مجلس النواب “المعرقل” فيضعون أصابعهم الكريمة على الخلل الذي جعل من قوانين الانتخابات معيبة للحد الذي لا يمكن معه إتمام عملية الاقتراع وإعلان النتائج”.