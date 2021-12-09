افحيمه يوجه هذه الدعوة لمنتقدي قوانين الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

دعا عضو مجلس النواب صالح افحيمه منتقدي قوانين الانتخابات إلى تحديد عيوبها بشكل دقيق.

وقال افحيمه في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن الكل يتغنى بالقوانين التي وصفها بالمعيبة ولا أحد وضع إصبعه الكريمه على العيوب مضيفا أنه لا يوجد عمل كامل وكل الأعمال البشريه معيبه مع التباين في درجة العيوب.

وأردف افحيمه أن قوانين الانتخابات ليست استثناء من تلك الأعمال البشريه “المعيبه” ولكن “كل المتنطعين وأصحاب الغرض ممن أتاحت لهم البراحات الافتراضية مساحات مجانيه لا محدوده للتعبير عن آرائهم الباهته_ في كثير من الأحيان_ يتحدثون عن عيوب في القانون جعلت من عملية الانتخاب غير ممكنه” معتبرا أن “هذا الكلام _إن صح _ فهو حتى هذه اللحظه يبقى مجرد إنشاء ومزاعم تدحضها إنشاء ومزاعم مضاده ممن أصدروا القانون”.

وأردف “أدعو كل الأدعياء بأن يثبتوا دعواهم بأن يتكرموا على مجلس النواب (المعرقل) فيضعوا أصابعهم الكريمه على الخلل الذي جعل من قوانين الانتخابات معيبه للحد الذي لا يمكن معه اتمام عملية الاقتراع وإعلان النتائج؟”.

” style=”height: 265.994px;”>