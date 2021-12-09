القيادة العامة تُفند الأنباء المتداولة حول إرسال وفد للقاء “الدبيبة” في الإمارات

العنوان-بنغازي

فند مصدر بالقيادة العامة للقوات المسلحة الأنباء المتداولة حول إرسالها وفد إلى دولة الإمارات للقاء الدبيبة أو من يمثله.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لـ العنوان، أنه “ليس هناك أي اتصالات مع حكومة الدبيبة لتأجيل الانتخابات و حرمان الشعب الليبي من حقه في 24 ديسمبر الجاري”.

وأبدى المصدر استغرابه من ترويج أخبار تفيد أن القيادة العامة تحاول عرقلة الانتخابات، مشيرا أنها أول داعمي هذا المسار ولا زالت حتى يختار الشعب الليبي رئيسا للدولة.

وقال المصدر ذاته، “إن القيادة العامة تطالب المواطنين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تهدف إلى ضرب معنويات الليبيين بعد تسلحهم بـ “بطاقاتهم الانتخابية” استعدادا للمعركة السياسية في 24 ديسمبر الجاري.

وأكد المصدر أن المؤسسة العسكرية تدعم المسار الديمقراطي وترفض المساس بالاستحقاق الانتخابي الذي يضم للشعب الليبي حقوقه المشروعة.