اقعيم لقناتنا: الداخلية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين مكاتب المفوضية بالمنطقة الشرقية

قال وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة تسيير الأعمال المؤقتة فرج قعيم ، إن المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية بلغت ستمائة وثمانية وثلاثين مركزا انتخابي موزعة على تسعة مكاتب، تعمل تحت حماية الوزارة لضمان تحقيق أفضل النتائج على أرض الواقع وإنجاح الانتخابات.

اقعيم وفي تصريحات خاصة لقناتنا، أوضح أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التشاورية مع مدراء الأمن والإدارات، لوضع خطة أمنية محكمة تشمل تأمين كافة مكاتب المفوضية وحملات المرشحين والناخبين ومراكز الاقتراع.

إلى ذلك قال رئيس الغرفة الأمنية الرئيسية لتأمين الانتخابات ببنغازي الكبرى العميد رمضان الوحيشي، إن الخطة الأمنية التي جرى إعدادها ارتكزت على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، عبر انتشار مكثف لأفراد الأمن بالمحاور الرئيسية، فضلاً عن تدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بصورة حضارية.

كما لفت الوحيشي، بأنه تم التنسيق مع وزارة التعليم، لتسهيل عمل أفراد الأمن و تعزيز سبل التعاون المشترك بينهما، كمراكز انتخابية بإسراف لجان رقابية ومشرفين.

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