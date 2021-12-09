بريطانيا والمغرب تتمسكان بضرورة إجراء انتخابات توافقية في ليبيا

شددت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، ونظيرها المغربي ناصر أبو ريطة، على أهمية إجراء انتخابات توافقية في ليبيا تحظى نتائجها بقبول الجميع.

وأشاد الوزيران، في بيان مشترك، الأربعاء، في لندن، باتفاقية وقف إطلاق النار وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة بما يحقق سيادة واستقلال ليبيا.

وأكدا على الدور المركزي للأمم المتحدة في تيسير عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون.

واعتمدت وزيرة الخارجية البريطانية، مع وزير الخارجية المغربي، في إطار الحوار الاستراتيجي الثالث بين البلدين، إعلانا سياسيا مشتركا، ووقعا على اتفاقيتين يتعلقان بإنشاء الآليات الرئيسية لاتفاقية الشراكة الجديدة المغرب.