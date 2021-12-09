حريق بالمقر الرئيسي لحركة النهضة بتونس

العنوان-تونس

قال شهود عيان، اليوم الخميس، إن حريقا شب في المقر الرئيسي لحزب النهضة التونسي بالعاصمة.

وأشار شهود العيان أن أفراد الحماية المدنية أنقذوا أشخاصا من الحزب النهضة التونسية الذي علقوا داخل المبنى.

وأبلغ عضو بالحزب رويترز أن الحريق نتج عن خلل كهربائي في قاعة الاجتماعات الرئيسية للحزب.

وأظهرت لقطات مصورة القيادي بالحزب ورئيس الحكومة السابق علي العريض يطلب النجدة من أحد نوافذ الطابق الثاني للمبنى.

وذكرت مصادر أن العريض نقل إلى مستشفى قريب من مقر الحركة، بعد قفزه من المقر هرباً من الحريق.