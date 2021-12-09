دغيم: مبادرة مجلس الدولة الآن خدعة مكررة لفرض نظام برلماني في ليبيا دون وجود رئيس

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع وعضو ملتقى الحوار السياسي زياد دغيم أن مبادرة مجلس الدولة الآن خدعة مكررة لفرض نظام برلماني في ليبيا دون وجود رئيس.

دغيم قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن الانتخابات بالتزامن مرفوضة، ولن يسمح أعضاء البرلمان أو ملتقى الحوار بهذا الأمر؛ لأنهم سيحجبون نتائج الانتخابات الرئاسية ويسمحون فقط بالبرلمانية.

وأشار إلى أن نظام القائمة ليس حلًا، طالما الخلاف على شروط الترشح، والأهم في حالة القائمة هل ستكون ليبيا دائرة واحدة لتقرر الأغلبية في إقليم واحد عن بقية الليبيين أم 3 دوائر.

كما أكد على ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في موعدها، وإن لم يتحقق ذلك تجرى انتخابات جزئية للبرلمان لضخ دماء جديدة وتشكيل لجان خبراء لوضع عقد اجتماعي لليبيين للحفاظ على ما تبقى من الوطن.

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