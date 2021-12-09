“اللافي” يبحث مع السفير التونسي بليبيا ملف تشابه الأسماء

بحث عضو المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، الخميس، مع السفير التونسي لدى ليبيا الأسعد العجيلي؛ ملف تشابه قوائم الأسماء التي تُعيق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلديْن، من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

وشهد اللقاء، الذي عُقد بديوان المجلس بالعاصمة طرابلس؛ مناقشة آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلديْن، من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية؛ لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات.

وأكد “اللافي” على ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا للمساهمة في مرحلة التنمية والأعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلاً، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي على منصة “فيس بوك”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية