الغرياني: الانتخابات الفاشلة دون دستور لا نريدها ولا نقبلها

قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إن الانتخابات ما زالت تترنح وتتأرجح. معتبرًا أن “برلمان طبرق” الفاقد للصلاحية فرض قانونًا معيبًا لإجراء انتخابات فاشلة من البداية، وفقًا لقوله.

الغرياني أشار خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له أمس الأربعاء ونقلته صحيفة المرصد الليبية، إلى أن رئيس المفوضية كان منحازًا انحيازًا كاملًا لطرف بعينه، وهو البرلمان والمتحالف معه.

ولفت إلى أنه الآن البرلمان ذهب خطوة أبعد من تلاعبه الأول، فمجموعة منه أصدرت قرارًا خارجًا عن القانون ودون أي صلاحية ونصاب، فحسب البيان الذي خرج من قبلهم يريد أن يجعل من المفوضية كبش فداء وأن تذهب خطوة أبعد مما ذهبت له الخطوة الماضية، بحيث تفرض خارطة طريق لليبيين، معتبرًا أن هناك مجموعة تدور حول عقيلة صالح خارجة عن القانون تريد أن تضع خطة تتحكم في ليبيا بأكملها.

كما عبر عن رفضه لإجراء انتخابات رئاسية دون دستور قائلًا: “لا نريدها ولا نقبلها؛ لأن الانتخابات الرئاسية لا بد أن تقوم على دستور، ولا يمكن أن يكون هناك رئيسًا مستبدًا دون أن يكون هناك دستور يبين ويفصل ما له وما عليه”.

وفيما يلي النص الكامل:

الانتخابات ما زالت تترنح وتتأرجح وليس هذا من قول المتابعين لمجريات الأحداث فقط، بل من قول برلمان طبرق الفاقد للصلاحية والذي فرض علينا قانونًا معيبًا، إجراء انتخابات من أول الأمر، ومعلوم أنها فاشلة ولا يمكن تحقيقها، ولكنه الآخر رأيناه منذ يومين يصدر بيانًا يطلب فيه رئيس المفوضية للامتثال أمامه للمساءلة والمحاسبة، رئيس المفوضية لم يعمل شيئًا من نفسه بل كان منحازًا انحيازًا كاملًا لطرف بعينه، وهو البرلمان والمتحالف معه، ومع ذلك لم يسلم من أذاه لأنه من طلب رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.

الآن البرلمان ذهب خطوة أبعد من تلاعبه الأول، مجموعة منه أصدرت قرارًا خارجًا عن القانون ودون أي صلاحية ولا نصاب ولا غير ذلك، وأصدر قرارًا وجعله ضرب بكل القوانين السابقة والاتفاقيات السابقة وجعله أمرًا واقعًا وفرضه على الناس؛ لأن الأمم المتحدة باركته وأرادته لكنه عندما فشل الآن تجاهها، حسب البيان الذي خرج يريد أن يجعل من المفوضية كبش فداء وأن تذهب خطوة أبعد مما ذهبت له الخطوة الماضية تريد أن تفرض خطة طريق لليبيين، مجموعة تدور حول عقيلة خارجة عن القانون تريد أن تضع خطة تتحكم في ليبيا بأكملها.

أي ظلم أشد من هذا وأي فساد في الأرض يقع والناس كأنهم في غيبوبة، أهل فبراير سواء من كان عندهم السلاح أو غيرهم كأنهم في غيبوبة ويساقون للموت وهم ينظرون لا حراك ولا مقاومة، والبيان الذي سمعناه من ثوار مصراته يعطي الأمل قليلًا في نفوسنا ومن ضمن محتوياته تشكيل لجنة من الثوار لتتوصل مع الثوار المناطق الأخرى ليضعوا حدًا للتلاعب، وعندما نقول الكلام عن ثورة فبراير التي تتآكل في الواقع وتلفظ أنفاسها وتكاد تختفي بسيطرة الظلم والظالمين عليها وأهلها في غفلة.

ثورة فبراير لا نقصد بها الأشخاص لأن كثيرًا من الأشخاص الذين رأيناهم مع فبراير في 2011 هم الآن الرؤوس المدبرة للكيد والمكر لفبراير، وصاروا عملاء لأعدائها المخابرات الخارجية الإماراتية والفرنسية وغيرها؛ لأنهم فتحوا لهم أرصدة بالملايين في حساباتهم في الخارج، هم الآن أشد عداء لفبراير من كل أحد في ليبيا، حفتر نفسه عندما قام الثورة انضم لها ووضع اسمه تحت قائمة فبراير، وهو الآن يفعل في ليبيا مع مجرميه ومرتزقته من الجرائم ما لا يسبق إليه.

عندما نقول فبراير وأهلها لا نقصد شخصًا بل المبادئ العادلة التي قامت من أجلها والمساواة ونصرة المظلوم وقمع الاستبداد والقهر وتولي المناصب بالكفاية والخبرة والعلم والأمانة والصدق ونظافة اليد، وهذا ما نريده عندما تكلم عن فبراير ولا نفرق بين فلان وغيره من توفرت فيه الشروط الأمانة والصدق ونظافة اليد والثقة والخبرة، كله مؤهل أن يتولى مناصب فبراير بغض النظر عن اسمه وقبيلته ومدينته من أقاصي ليبيا. هذه الشروط أعلن عنها الصديق أبو بكر رضي الله عنه عندما تولى الخلافة وخاطب الناس.

رأينا أناسًا خمس سنوات في السجون لا نعرف لهم جريمة وهم أبرياء وأيديهم نظيفة وكانوا مع الثورة ولا ينتصر لهم أحد، لا وزير داخلية أو عدل أو المجلس الرئاسي، يا عباد اتقوا الله الظلم ظلمات وما دام أنه موجود لن تقوم لنا قائمة ومن الشروط القوة في الحق وعدم الاستسلام.

فبراير ومبادئها لا تفرق بين الناس إلا بالشروط والأوصاف التي يتصفون بها، المناصب التي يتولاها الآن الناس في الحكومة هل عندما اختارت الحكومة وزيرة العدل أو الداخلية والخارجية وغيرها هل راعت الشروط والأوصاف التي شرطها الله في تولي المناصب والمبادئ التي من أجلها قامت فبراير؟ بغض النظر عن جهاتهم وقبيلتهم وأي شيء آخر. ينبغي لكل من يستشار الآن يأتيه شخص يريد أن يترشح للرئاسي والبرلمان، هل المستشار يكون مؤتمنًا؟ وإن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يتحمل المسؤولية حتى لو كان صادقًا وثقة لكنه يعرف أنه لا يستطيع أن يواجه ويعري رأسه، ومع ذلك يجامله ويقول له توكل على الله ونحن معك وهذا غش، كل من يستشار الآن أحد لأي منصب إذا كان يعلم أنه غير قادر ليقول له.

ما أقوله أريد أن أدفع الناس جميعًا من بركان الغضب ومن عنده القوة وتحمل المسؤولية أو من هم حريصون على مبادئ فبراير ومن لا يزال على المبادئ ويتقرب لله بها، بعد التلاعب الذي رأيناه ينبغي ألا نسمح لبرلمان طبرق المنتهي الصلاحية بمقتضى القانون والسياسة، عندما صدر حكم من الدائرة الدستورية بإلغاء البرلمان أصبح البرلمان كالعدم من الناحية القانونية، ولكن جاء ليون وما بعده قالوا المسألة سياسية وليست قانونية وجاءت السياسة واتفاق الصخيرات وقال للبرلمان أن عمره عام و8 أشهر، ولا يحق أن يجدد لنفسه إلا باستفتاء عام، وهو الآن خمس سنوات ويجدد لنفسه، إذًا هو منهي وينبغي لأهل فبراير إلا يسمحوا له بالمزيد من التلاعب.

ويجب أن يخرجوا جميعًا ويقول إنه منتهي وهذه الحكومة أن دعاها لا تستجيب له لا يحق أن يعطيها الثقة أو تعينها ولا يسحب منها الثقة هذا لا حق له فيه لأنه لا يملك ذلك. على أهل فبراير أن يقوموا جميعًا ويمنعوا التلاعب ولا يسمحوا له أن يضع خارطة طريق جديدة بل أهل فبراير هم من يضعون خارطة جديدة، خارطة الطريق كما ذهب لها الكثير من الناس والنخب أن يسمحوا بانتخابات والجهود تتجه لانتخابات برلمانية فقط بضغط وقوة على البعثة الأممية، وعلى كل من يعنيه الأمر أن يطالب بأن عقد انتخابات برلمانية فقط لا رئاسية وبعدها هي من تقرر الاستفتاء على الدستور، وبعد الدستور إذا رأى الناس أن هناك لازمة للرئاسية تعمل والأغلب لا لأزمة له لأن ليبيا لم يكن نظامها رئاسي في وقت من الأوقات وتبقى حكومة تشكل من البرلمان وتحاسب منه، وهذا ما أؤيده وأدعو الناس أن تخرج ونؤيده بكل قوة.

أما ما خرج من مجلس الدولة الشق الأول فيه فيما يتعلق بانتخاب البرلمان نوافق عليه وهذا صواب، لكن النقطة الأخرى المتعلقة بالانتخابات الرئاسية هذا لا تخلو من غبش وتأثير خارجي ولا نريدها ولا نقبلها؛ لأن الانتخابات الرئاسية لا بد أن تقوم على دستور، هذا ظلم لليبيين ولا يمكن أن يكون هناك رئيس مستبد دون أن يكون هناك دستور يبين ويفصل ما له وما عليه.

في حال تم التساهل ومكنوهم من رئاسة ليبيا سترون عبادة المعابد اليهودية والبوذية وحتى عبادة العجل في بلادكم وسيحرم عليكم الصلاة في المساجد، وجربتم ذلك في عهد القذافي من كان يصلي جماعة في المسجد يسجن، إذا سمحتم لهؤلاء بحكم ليبيا ستأتيكم الشركات الإماراتية والشركات الصهيونية وتنصب المعابد ويكون التكفير والتنصير وكل من ينتمي للإسلام الصحيح سيطارد، يجب على الناس أن تحذر ويعلمون ما ينتظرهم.

وفي سياق آخر، الإنسان إذا منع من مرتبه ظلم أو كان قليل ويطالب كما فعل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، قاموا باعتصامات وأوقفوا الدراسة وهي موقوفة من عامين أساسًا وكذلك الأطباء اعلنوا عن اعتصام من أجل مرتباتهم والأطفال يموتون بسبب ذلك، هذا لا يجوز. صحيح أنه وقع عليهم ضرر ولكن القاعدة الفقهية الشرعية الضرر لا يدفع بالضرر لذلك عليهم أن يقوموا بأعمالهم وينقذوا ما يمكن إنقاذه.

البنية التحتية في الصحة منهارة وهالكة منذ عهد السراج وتحتاج لإصلاحات وجهود كبيرة ومصلحين حتى يخففوا العناء على الشعب، ارجعوا لأعمالكم وقوموا بواجباتكم واستعينوا بالله على الحكومة ومرتباتكم ستأتي لكم لأن الله هو الرزاق. أما أن تدفعوا الضرر بالضرر هذا لا يحق لكم وأنتم آثمون.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

