الحبري: قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية

أكد نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري أن قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية، لأن الاقتصاد الليبي مركزي وغير متنوع.

وقال الحبري في لقائه عبر قناة “ليبيا 218″، “لا شك أن ارتفاع الإنفاق بالدولة الليبية عموما بدون تنوع اقتصادي سيكون فيما يتعلق بالسياسة المالية كارثة”.

وأوضح نائب المحافظ أن “الاقتصاد في ليبيا هو اقتصاد مركزي لأنه اقتصاد قائم على النفط، وأي اقتصاد مركزي تختلجه الكثير من العيوب، ويفترض أن الاقتصاد المركزي يكون فيه إنفاق أقل ما يمكن على الجانب التسييري والإنفاق أكبر ما يمكن على الجانب الاستثماري”.

وأضاف أنه “انعكست المعادلة في ليبيا، فلا صوت يعلو فوق صوت النفط، لأنه المصدر الوحيد للإنفاق للأسف الشديد، فـ 97% من الميزانية يمثلها قطاع النفط، يعني المصادر الأخرى لا تشكل أكثر من 3%، ولو نظرنا إلى الناتج المحلي الإجمالي سنجد أن النفط يمثل حوالي 70% منه وهذه خطيرة جدا”.

وتابع: “يفترض أن الإنفاق العام في حدود معينة، حتى يكون مستقرا ومتوازنا مع سعر الصرف”.