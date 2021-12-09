“بوخزام” يبحث سبل تحقيق العودة الآمنة لمهجري مدينة مرزق

بحث وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، خلال اجتماع عقده مع رئيس لجنة مهجري مدينة مرزق، تحقيق العودة الآمنة لمهجري المدينة.

وأفادت حكومة الوحدة الوطنية، الخميس، بأن الاجتماع الذي عُقد بمقر الإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبحضور أعضاء اللجنة ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة؛ يُعدُّ استكمالًا للاجتماعات السابقة الخاصة بملف المهجرين والنازحين.

وتطرّق الاجتماع، إلى مناقشة الوضع الأمني بمدن حوض مرزق وكيفية تحقيق العودة الآمنة لأهالي المدينة، والاتفاق على خطة “عودة الحياة” بالمنطقة الجنوبية، وتحقيق الاستقرار وتسخير كافة الإمكانات والخدمات في المنطقة.

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