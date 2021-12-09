انطلاق المؤتمر الأول ببنغازي لدراسة ظاهرة الفساد في البلاد

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول بمدينة بنغازي، اليوم، لدراسة ظاهرة الفساد في البلاد، والذي كان بحضور مدير فرع بنغازي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عبدالله الشهيبي، ومـمثل الهيئة القانوني، عمر الدليمي.

وشارك فيه أيضا موظفو الهيئة والممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأعضاء عن مجلس النواب الليبي الحالي، ناقشوا فيه الأوراق البحثية المقدمة في الإطار الفكري لظاهرة الفساد ومدى تفشيه في البعثات الدبلوماسية، وآثار الوساطة والمحسوبية على المجتمع، من جهته أكد الشهيبي ضرورة إقامة مثل هذه المؤتمرات لتوعية المواطنين .

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