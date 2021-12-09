اللافي يبحث مع السفير التونسي ملف “تشابه الأسماء” الذي يعوق سفر الليبيين

استقبل عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح اليوم الخميس، سفير الجمهورية التونسية لدى ليبيا، الأسعد العجيلي.

وذكر المجلس الرئاسي في بيان طالعته “الساعة 24” أن العجيلي نقل تحيات رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد للمجلس الرئاسي، وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، والعمل على تعزيزها في عديد المجالات.

وبحث اللافي مع السفير معالجة مسألة قوائم تشابه الأسماء التي تعوق سفر المواطنين الليبيين في المنافذ التونسية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في البلدين من خلال اللجنة القنصلية المشتركة.

وتناول اللقاء الذي عقد بديوان المجلس بطرابلس، آفاق تطوير علاقات التعاون بين البلدين من خلال اللجنة العليا الليبية التونسية، لتنشيط التبادل التجاري والتعاون في جميع المجالات.

وأكد اللافي على ضرورة عودة الشركات التونسية للعمل في ليبيا، للمساهمة في مرحلة التنمية والإعمار التي ستشهدها ليبيا مستقبلا.