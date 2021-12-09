الكبير يبحث مع مصرف انجلترا توحيد المركزي الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع نائب المحافظ لمصرف انجلترا المركزي ديفيد رامسدن عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي و التي أبدى مصرف انجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها.

وبين المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بمقر مصرف انجلترا المركزي بلندن اليوم الخميس استعراض برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والإستفادة من خبرات مصرف انجلترا بالخصوص، كذلك تم خلال اللقاء الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.