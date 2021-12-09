الكبير يستعرض مع نائب محافظ مصرف إنجلترا عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي

العنوان – لندن

استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم الخميس مع نائب المحافظ لمصرف إنجلترا المركزي ديفيد رامسدن عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي.

وأعلن مصرف إنجلترا خلال الاجتماع بمقر مصرف انجلترا المركزي ترحيبه بعملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، مبديًا استعداده لدعمها.

واستعرض الاجتماع كذلك برامج الحوكمة و الشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي و الاستفادة من خبرات مصرف إنجلترا بالخصوص.

وتم الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف إنجلترا المركزي.

واجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه علي الحبري، الإثنين، للاتفاق على وضع خطة مفصلة لإطلاق عملية توحيد المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مراحل التوحيد وفق خارطة الطريق المقترحة من قبل شركة الخدمات المهنية الدولية ديلويت، إبّان انجاز عملية المراجعة المالية الدولية للمصرف المركزي في شهر يوليو الماضي.

ولفت المصرف إلى أنه تم التوافق على مسارات العمل والفرق الفنية المعنية بتنفيذ عملية التوحيد.

وجرى الاتفاق على إطلاق عملية التوحيد بشكل فعلي، حيث لفت المصرف المركزي، إلى أن الكبير والحبري أكدا التزامهما بمواصلة التقدم لتحقيق الأهداف المرجوة من توحيد مصرف ليبيا المركزي.