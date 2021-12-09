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الولايات المتحدة تُدرّب عناصر ليبية على تعزيز أمن المطارات

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت السفارة الأميركية لدى ليبيا، انتهاء مكتب مكافحة الإرهاب، التابع لوزارة الخارجية الأميركية، من دورة تدريبية استهدفت موظفين من خمسة مطارات دولية ليبية، من المناطق الرئيسية الثلاث في البلاد.

وأضافت السفارة، أن التدريب الذي استمر في الفترة من 28 نوفمبر وحتى 7 ديسمبر، في سياق برنامج انطلق عام 2018، تركّز على تحسين عمليات الفحص؛ لمنع الإرهابيين والمواد غير المشروعة من العبور عبر ليبيا، في إطار تعزيز قدرات أمن المطارات على تلبية معايير منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو . ICAO

من جانبه أكد المسؤول بالسفارة الأمريكية عدنان ميثاني، أن “هذا البرنامج جزء مهم من جهودنا المشتركة، لتعزيز التعاون السياسي، والأمني ومكافحة الإرهاب، مع شركائنا الليبيين”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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