أكثر من19 حزبا سياسيا يجددون دعم إجراء انتخابات ديسمبر

جددت عدة أحزاب سياسية التأكيد على ضرورة تنفيذ الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد دون تأخير أو عرقلة، وأدانت في بيان لها محاولات تعطيل عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، محذرة من مستقبل يحفه العنف في حال أي تغيير بخارطة الطريق.
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قناة ليبيا
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