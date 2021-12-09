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مسؤولة بالخارجية الأمريكية: لا نية لتأجيل الانتخابات الليبية عن 24 ديسمبر

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقدت لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفرعية في مجلس النواب الأمريكي “الكونغرس”، جلسة استماع حول ليبيا اليوم الخميس بحضور مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأدانت نائبة مساعد وزير الخارجية كارن ساساهارا، خلال الجلسة، وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا، مجددة الدعوة إلى مغادرة القوات الأجنبية، ذاكرة “روسيا وتركيا وسوريا والتشاد والنيجر والسودان”.

كما حثت ساساهارا على ضرورة عقد الانتخابات في موعدها المحدد، مردفة: “إذا حصل أي تأخير في الانتخابات فهذا سيكون بسبب مسائل تقنية، النية هي أن الانتخابات ستجرى في الـ 24 من ديسمبر الجاري، وكل الخطوات التي يتم اتخاذها هي على هذا المسار”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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