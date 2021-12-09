ستيفاني: سعيدة جداً بعودتي إلى ليبيا

قدمت ستيفاني ويليامز، المبعوثة الأممية السابقة إلى ليبيا بالإنابة، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على قراره بتعينها مستشارة خاصة له في ليبيا.

وقالت ستيفاني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أشكر الأمين العام للأمم المتحدة، على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا”.

وأضافت:” سعيدةٌ جداً بعودتي إلى هذا البلد العزيز وكلي أمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبلٍ مشرق”.

وقرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين الماضي، تعيين ويليامز، مستشارة خاصة له في ليبيا، وذلك قبيل الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال إفادة صحافية: “أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين ستيفاني ويليامز مستشارة خاصة له حول ليبيا”​​​.

وتابع:” إن ويليامز ستقود الجهود الوساطة والمشاركة مع أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار، ودعم إجراء الانتخابات في موعدها”.

وقدم غسان سلامة، المبعوث الأممي السابق، الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، على قرار إعادة ستيفاني ويليامز للعمل إلى ليبيا.

وقال سلامة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وقتها:” أشكر الأمين العام على قراره بإعادة الزميلة ستيفاني ويليامز إلى موقع المسؤولية في ليبيا لما أعرفه عن حنكتها، وعن قدراتها، وعن عزمها على استكمال ما بدأناه معاً، وأتمنى لها كل التوفيق في أداء مهمتها لما فيه الخير العميم لهذه البلاد العزيزة ولأهلها”.