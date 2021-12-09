ويليامز : آمل مساعدة الليبيين على توطين الاستقرار

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

09 December, 2021

أعربت المستشارة الخاصة بالأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها في أن تتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطين سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق.

وغردت ويليامز بمنصة “تويتر” في أول تعليق لها منذ توليها منصبها الجديد “أشكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الثقة التي منحني إياها كمستشارة خاصة له بشأن ليبيا” معربة عن سعادتها جدا بالعودة إلى البلاد.

وأضافت ويليامز “آمل أن أتمكن من الإسهام في مساعدة الليبيين على توطيد سبل الاستقرار وتعزيز السلم والتقدم نحو مستقبل مشرق”.