المفوضية تعلن قفل باب الترشح للانتخابات البرلمانية

العنوان – طرابلس

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قفل باب الترشح لانتخابات مجلس النواب بانتهاء يوم الثلاثاء 07 ديسمبر.

وأوضحت المفوضية انها أقفلت باب الترشح بعد وصول إجمالي عدد المترشحين في كل الدوائر الانتخابية (5385) مترشحاً ومترشحة بحسب الإحصائية الصادرة يوم الثلاثاء.

وأشارت المفوضية إلى أنه بذلك يكون هؤلاء المترشحين قد استوفوا الوثائق والمستندات التي اشترطتها لائحة تسجيل المرشحين.

وأكدت المفوضية أن قسم المرشحين التابع لإدارة العمليات بالمفوضية يعمل الآن على استكمال إجراءات الفحص والتدقيق المبدئي للوثائق المقدمة وذلك وفقاً للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.