مخاوف من عرقلة العملية الانتخابية وسط محاولات تأجيلها

الأمل بطي صفحة الماضي والذهاب بالبلاد إلى الاستقرار، لا يزال يحافظ على مستواه بين أفراد الشعب، رغم محاولات العرقلة التي تشهدها البلاد من قبل بعض الأطراف الذين لا يوفرون جهدا لتدمير هذا الأمل، فالشعب على هذه الأرض متشبث بأمله حتى آخر رمق.
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قناة ليبيا
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