السفارة الليبية بالقاهرة: فتح باب القبول لتقديم طلبات شركات العمالة المصرية

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، اليوم الخميس، عن فتحها باب القبول لتقديم طلبات الشركات المصرية المرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة في قيدها لديها، وذلك في إطار حرصها على تقنيين وتنظيم التعاقد مع العمالة المستجلبة من جمهورية مصر العربية، وكذلك الارتقاء بتقديم أفضل الخدمات القنصلية لها.

وأوضحت السفارة في إعلانها المستندات المطلوبة من هذه الشركات للتقديم وهي “أصل للاطلاع صورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة – أصل السجل التجاري (ساري) – أصل للاطلاع وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة – سيرة ذاتية عن الشركة وسابقة أعمال – الإقرار بالالتزام بشروط التعاقد وعنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها – الالتزام بشروط التباعد، والإجراءات الاحترازية”.

ونبهت السفارة الليبية إلى أنها لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد دون تقديم المستندات المطلوبة.

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