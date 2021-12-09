مخالفا القانون.. المرشح الرئاسي خالد شكشك يواصل عمله رئيسا لديوان المحاسبة

كشف بيان للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن مواصلة المرشح الرئاسي خالد شكشك لمهام منصبه رئيس ديوان المحاسبة بما يخالف قانون الانتخابات.

وقالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في بيان طالعته “الساعة 24″، إنه أحيت اليوم الخميس ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بإقامة احتفالية بقاعة الأكاديمية الليبية للدراسات العليا بالعاصمة طرابلس.

وحضر الاحتفالية رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف رمضان ابوجناح، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وأعضاء من مجلس النواب ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ ونائب عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وأشار البيان إلى أن خالد شكشك ألقى كلمة عبر الدائرة المغلقة بصفته رئيس ديوان المحاسبة.

وشارك بالاحتفالية أيضا رئيس قسم دعم التنفيذ في مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات ، ووكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة المالية والسفير الإيطالي ونائب عن السفير التركي.

جدير بالذكر أن خالد شكشك تقدم بأوراق ترشحه للرئاسة إلى المفوضية العليا للانتخابات، فيما يتهمه قانونيون بمخالفة المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، التي تلزم المترشح بالتوقف عن العمل قبل 24 ديسمبر بثلاثة أشهر.